Gaziantep FK, Kalyon Stadı'nda Sivasspor'u ağırlıyor! Sivasspor maça hazır!
Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 oyun oynayan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.
GAZİANTEP FK, KALYON STADI'NDA SİVASSPOR'U AĞIRLIYOR!
Kırmızı-beyazlılar bugün öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.
Gaziantep FK ile Sivasspor yarın saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak.
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