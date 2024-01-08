Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica Hastaneye Kaldırıldı! Sumudica'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'yi çalıştıran teknik direktör Marius Sumudica'dan kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Sumudica'nın geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı ifade edildi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica Hastaneye Kaldırıldı! Sumudica'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama Geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama yapıldı. Kulübün teknik direktörü Marius Sumudica'nın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Konuyla ilgili Gaziantep FK'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'teki özel bir hastanede tedavi altına alınan Sumudica'nın genel durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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