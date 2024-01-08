Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı hafta içi oynanacak 16. hafta erteleme maçlarıyla devam edecek. Ligde 9 Ocak Salı, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günleri oynanacak maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

Maçları Yönetecek Hakemler Belli Oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında maçlarda görev yapacak hakemleri kamuoyuna duyurdu.

İşte haftanın maçları ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler:

9 Ocak Salı:

17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan

20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen

10 Ocak Çarşamba:

17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker

20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

11 Ocak Perşembe:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın