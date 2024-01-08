Süper Lig'de Haftanın Hakemleri Belli Oldu!
Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçlarının heyecanı yaşanacak. 9-10 ve 11 Ocak tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de açıklandı. İşte zorlu müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı hafta içi oynanacak 16. hafta erteleme maçlarıyla devam edecek. Ligde 9 Ocak Salı, 10 Ocak Çarşamba ve 11 Ocak Perşembe günleri oynanacak maçlarla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
Maçları Yönetecek Hakemler Belli Oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında maçlarda görev yapacak hakemleri kamuoyuna duyurdu.
İşte haftanın maçları ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler:
9 Ocak Salı:
17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Burak Pakkan
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Abdulkadir Bitigen
10 Ocak Çarşamba:
17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: Burak Şeker
20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan
20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam
11 Ocak Perşembe:
17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: Zorbay Küçük
20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın