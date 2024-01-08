Yunanistan'da Fatih Terim Rüzgarı Esiyor! Panathinaikos Liderlik Koltuğuna Oturdu

Uzun yıllar Galatasaray'da ve A Milli Takım'da görev yapan ve büyük başarılar kazanan teknik direktör Fatih Terim, geçtiğimiz haftalarda Panathinaikos macerasına başlamıştı.

Son olarak 2021-2022 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve sezon ortasında takımdan ayrılan Fatih Terim, yaklaşık 2 yılın ardından yeniden yeşil sahalara dönerek Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçmişti.

Panathinaikos ile anlaşması büyük yankı uyandıran Fatih Terim, Yunanistan'da da imza attığı günden bu yana taraftarların sevgilisi haline geldi.

Panathinaikos'u Liderliğe Taşıdı!

Fatih Terim, Panathinaiokos'un başında ilk maçına 3 Ocak'ta PAS Giannina karşısında çıkmıştı. Yunanistan'daki ilk maçından galibiyetle ayrılan Fatih Terim, takımının başında ikinci maçında ligin 17. haftasında kendi sahasında Panaitolikos'u ağırladı.

Panathinaikos, Panaitolikos'u 51 ve 89. dakikalarda Andraz Sporar'ın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, 2. maçını da kazandı. Bu galibiyetle Panathinaikos, puanını 40'a yükselterek maç fazlasıyla 38 puanlı PAOK'un önünde liderlik koltuğuna otururken, 14 puanlı Panaitolikos ise 11. sırada kaldı.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Panathinaikoslular şunu bilmeli... Eğer herhangi bir yerde bir kupa varsa biz Panathinaikos olarak buna talibiz. Her türlü kupaya... Olur olmaz ama talibiz." ifadelerini kullandı.

Fatih Terimli Panathinaikos, ligdeki bir sonraki maçında ligde topladığı 38 puanla 3. sırada bulunan AEK'ye konuk olacak.