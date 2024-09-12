Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Aktepe, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp krizi sonucu kaybetmişti. Üzücü haber, başta ailesi ve yakınları olmak üzere takım arkadaşları ve futbol camiasında büyük bir acıya neden oldu.

Futbolcunun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aktepe'nin, otopsi işlemlerinin ardından Söke'de defnedileceği öğrenildi.