Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Aydın 1'inci Amatör Küme takımlarından Sökegücü Spor Kulübü oyuncusu Üzeyir Aktepe, hastanede kaldığı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Genç futbolcu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Aktepe, dün akşam saatlerinde yaşadığı kalp krizi sonucu kaybetmişti. Üzücü haber, başta ailesi ve yakınları olmak üzere takım arkadaşları ve futbol camiasında büyük bir acıya neden oldu.

Futbolcunun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aktepe'nin, otopsi işlemlerinin ardından Söke'de defnedileceği öğrenildi.

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