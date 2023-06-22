Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Gençlerbirliği Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 9 Temmuz'da yapılacak.

Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Süleyman Daban Süleyman Daban

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, olağanüstü seçimli genel kurul, 9 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurul, 16 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’ndeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu’nda yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # gençlerbirliği # olağan üstü kurultay
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