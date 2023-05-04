Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Takımın başına İrfan Buz getirildi

Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla düşme hattında yer alan Bitexen Giresunspor'da salı günü teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılmıştı.

Hakan Keleş ile yolların ayrılmasının ardından kritik Fenerbahçe maçı öncesi teknik hoca arayışlarına başlayan Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü belli oldu!

İRFAN BUZ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz.

Bursaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa gibi kulüplerde görev yapan 56 yaşındaki teknik adam en son Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.