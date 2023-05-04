Giresunspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! Takımın başına İrfan Buz getirildi
Teknik direktörü Hakan Keleş ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Takımın başına tecrübeli isim İrfan Buz getirildi.
Spor Toto Süper Lig'de 27 puanla düşme hattında yer alan Bitexen Giresunspor'da salı günü teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrılmıştı.
Hakan Keleş ile yolların ayrılmasının ardından kritik Fenerbahçe maçı öncesi teknik hoca arayışlarına başlayan Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü belli oldu!
İRFAN BUZ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Bitexen Giresunspor, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Kulübümüz, Futbol A Takım teknik direktörlük görevi için Sayın İrfan Buz ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, Çotanak Arma altında başarılar diliyoruz.
Bursaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa gibi kulüplerde görev yapan 56 yaşındaki teknik adam en son Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
Yeni Teknik Direktörümüz İrfan Buz!— Bitexen Giresunspor (@Giresunspor) May 3, 2023
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Kaynak: Anadolu AjansıDursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması Dev derbide gülen taraf Beşiktaş Azerbaycan GP'de zafer Sergio Perez'in Şaka gibi bilet fiyatı