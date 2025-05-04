Golfün kalbi Antalya'da atacak: Turkish Airlines Open başlıyor

Golf dünyasının heyecanla beklediği Turkish Airlines Open, 8-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde yer alan Regnum Carya Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek. Turnuva, DP World Tour 2025 takviminin Avrupa ayağındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyor.

Altı yıllık aranın ardından yeniden Türkiye’ye dönen turnuvada, Avrupa ve dünya sıralamasının en seçkin 156 sporcusu kıyasıya mücadele edecek. Aralarında Türk profesyonel ve amatör sporcuların da bulunduğu katılımcı listesi, golfseverleri büyük bir heyecanla sahalara çekiyor.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Organizasyon için satışa çıkarılan turnuva biletleri büyük ilgi görüyor. Günlük ya da kombine seçeneklerle izleyiciye sunulan biletler sayesinde sporseverler dört günlük golf şölenine tanıklık edebilecek.

Turnuva organizatörü Kemal Taşkınlı, herkesin dünyanın en iyi golfçülerini izleyebilmesi adına bilet fiyatlarının makul tutulduğunu belirtti. Taşkınlı, “Özellikle genç golfçülerin, miniklerin ve meraklıların bu yıldızlarla birlikte sahada yürümeleri, onları yakından izlemeleri büyük bir fırsat. Herkesi bu şölene bekliyoruz,” dedi.

Turnuvada üç Türk profesyonel sporcu – Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın – ile birlikte, amatör kategoriden İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de yer alacak. Bu beş sporcu, "wild card" davetiyle organizasyona katılacak.

GOLFÜN EFSANELERİ ANTALYA’DA

Toplam 2 milyon 750 bin dolar ödül havuzuna sahip organizasyonda, golf dünyasının tanıdığı birçok ünlü isim sahne alacak. Bu isimler arasında, 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 ikincisi Haotong Li ve Ryder Cup Avrupa takımının eski yıldızları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello öne çıkıyor.

SON ŞAMPİYON TYRRELL HATTON’DI

İlk olarak 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open, bugüne dek Tiger Woods, Justin Rose, Ian Poulter, Colin Montgomerie gibi birçok efsaneyi ağırladı. 2019 yılındaki son turnuva, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off mücadelesine sahne olmuş, Tyrrell Hatton dramatik bir finalle zafere ulaşmıştı.