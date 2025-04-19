Göztepe - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Göztepe - Beşiktaş maçı canlı izle

Sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de oynanan karşılaşmayı Göztepe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

Göztepe-Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Göztepe-Beşiktaş maçı, bu akşam saat 19:00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Nielsen, Doğan Erdoğan, Dennis, İsmail Köybaşı, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu

Göztepe, Bu Sezon Beşiktaş'ı İki Kez Yendi!

Göztepe, bu sezon Beşiktaş ile oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı. Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçtikten sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan 4-2’lik skorla mağlup ayrılmıştı. Aynı iki takım Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İstanbul’daki mücadelede Beşiktaş 1-0'lık üstünlük kurmasına rağmen, 10 kişi kaldı ve Göztepe, 3-1’lik skorla galip gelerek kupada adını yarı finale yazdırmıştı.