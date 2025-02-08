Göztepe'nin hücum hattı zayıfladı, David Tijanic göreve hazır!

Göztepe'nin son maçında Alanyaspor’a karşı yaşadığı büyük şok, takımı derinden sarstı. Brezilyalı golcüler Romulo ve Juan, ciddi sakatlıklar geçirerek uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu, Göztepe’nin hücum hattında büyük bir eksiklik yarattı. Ek olarak, yeni transfer Emersonn’un da Gaziantep’e karşı oynanan kupadaki maçta sakatlanması, teknik ekip için işler daha da zorlaştırdı.

Sakatlıklardan dolayı büyük bir eksiklik yaşayan Göztepe, Bodrum FK karşılaşmasında bu üç oyuncusundan yararlanamayacak. Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Stanimir Stoilov, bu durumu telafi etmek için orta saha oyuncusu David Tijanic’i ileri uca çekme kararı aldı.

Göztepe’nin Slovenyalı yıldızı David Tijanic, bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Bu sezon 22 resmi maçta 6 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Sakatlıktan yeni çıkan Kubilay Kanatsızkuş'un henüz tam olarak hazır olmaması, teknik ekibi zor durumda bırakıyor. Bu nedenle, Kubilay'ın maçın gidişatına göre oyuna girmesi bekleniyor. Stoilov’un ayrıca Japon futbolcu Matsuki’yi de forvet hattında kullanmayı düşündüğü kaydedildi.