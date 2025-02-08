Kar esareti! 102 mahalle yolu kapandı

Yoğun buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya ve Malatya-Kayseri kara yollarında tır ve kamyonların geçişine sabah saatlerine kadar polis ekipleri tarafından izin verilmedi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kırsalda kapanan mahalle yollarında kar küreme çalışmaları 269 araç ve 1006 belediye personeli ile sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.