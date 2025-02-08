Kar esareti! 102 mahalle yolu kapandı
Malatya’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 102 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda buzlanma meydana gelirken, ekipler kapalı yolları açmak için iş makineleriyle çalışmalara başladı.
Yayınlanma:
Yoğun buzlanma nedeniyle Elazığ-Malatya ve Malatya-Kayseri kara yollarında tır ve kamyonların geçişine sabah saatlerine kadar polis ekipleri tarafından izin verilmedi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kırsalda kapanan mahalle yollarında kar küreme çalışmaları 269 araç ve 1006 belediye personeli ile sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.