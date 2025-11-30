Grup lideri Türkiye sahneye çıkıyor! İsviçre – Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda fırtına gibi esen A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ikinci maçında İsviçre deplasmanına konuk oluyor. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Grup lideri Türkiye sahneye çıkıyor! İsviçre – Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Yayınlanma:

EuroBasket 2025 yolunda emin adımlarla ilerleyen Ergin Ataman yönetimindeki Milliler, grubun ikinci maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor.

Gruptaki ilk maçında Bosna Hersek’i 93-71 gibi net bir skorla geçen ve +22 averajla lider durumda bulunan Türkiye, form grafiğini sürdürmek istiyor.

Ev sahibi İsviçre ise ilk maçında Sırbistan deplasmanında 90-86 mağlup olmasına rağmen sergilediği dirençli performansla dikkat çekmişti. Ay-Yıldızlılar, bu kritik virajı da kayıpsız dönerek gruptaki avantajını perçinlemek niyetinde.

MÜCADELE ŞİFRESİZ KANALDA YAYINLANACAK

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve dijital platform tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Müsabaka, İsviçre'nin Fribourg kentindeki Halle Omnisport Saint-Léonard Spor Salonu'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Zorlu İsviçre deplasmanı öncesinde A Milli Takımımızda kadro durumu ve eksikler de netleşti. Ayak bileği burkulması yaşayan yıldız oyuncular Onuralp Bitim ve Cedi Osman bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Muhsin Yaşar da teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosuna dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.

Yeni ay beyaz başlayacak: 1 Aralık’ta bu illerde kar yağışı etkili olacakYeni ay beyaz başlayacak: 1 Aralık’ta bu illerde kar yağışı etkili olacakYurt
Meteoroloji uzmanı İstanbul’a kar bekleyenlere kötü haberi verdiMeteoroloji uzmanı İstanbul’a kar bekleyenlere kötü haberi verdiYurt
basketbol 12 Dev Adam isviçre türkiye
Günün Manşetleri
1 Aralık’ta bu illerde kar yağışı etkili olacak
Gündemde hangi maddeler var?
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”
Bu uygulamalar kalkıyor
Gazze’de İslam Üniversitesi yeniden açıldı
“Yanlış algı nedeniyle ciddi zehirlenmelerle karşılaşıyoruz”
2,5 ton canlı midye ele geçirildi
Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu
“Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”
“Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”
Çok Okunanlar
BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında güncel tablo Altın fiyatlarında güncel tablo
İslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyor İslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyor
1 Aralık’ta bu illerde kar yağışı etkili olacak 1 Aralık’ta bu illerde kar yağışı etkili olacak
Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak! Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak!