Grup lideri Türkiye sahneye çıkıyor! İsviçre – Türkiye basketbol maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

EuroBasket 2025 yolunda emin adımlarla ilerleyen Ergin Ataman yönetimindeki Milliler, grubun ikinci maçında İsviçre ile kozlarını paylaşıyor.

Gruptaki ilk maçında Bosna Hersek’i 93-71 gibi net bir skorla geçen ve +22 averajla lider durumda bulunan Türkiye, form grafiğini sürdürmek istiyor.

Ev sahibi İsviçre ise ilk maçında Sırbistan deplasmanında 90-86 mağlup olmasına rağmen sergilediği dirençli performansla dikkat çekmişti. Ay-Yıldızlılar, bu kritik virajı da kayıpsız dönerek gruptaki avantajını perçinlemek niyetinde.

MÜCADELE ŞİFRESİZ KANALDA YAYINLANACAK

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 30 Kasım 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma S Sport, S Sport Plus ve dijital platform tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Müsabaka, İsviçre'nin Fribourg kentindeki Halle Omnisport Saint-Léonard Spor Salonu'nda oynanacak.

MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

Zorlu İsviçre deplasmanı öncesinde A Milli Takımımızda kadro durumu ve eksikler de netleşti. Ayak bileği burkulması yaşayan yıldız oyuncular Onuralp Bitim ve Cedi Osman bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca Muhsin Yaşar da teknik heyetin kararı doğrultusunda maç kadrosuna dahil edilmeyen bir diğer isim oldu.