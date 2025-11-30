Meteoroloji uzmanı İstanbul’a kar bekleyenlere kötü haberi verdi

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, simülasyon verilerine göre aralık ayında İstanbul’da kar yağışı beklenmediğini, kar ihtimalinin ocak ayının ikinci haftasında güçlendiğini açıkladı.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışı bekleyen milyonlara yeni değerlendirmelerle seslendi. Yılın ilk döneminde yapılan hava simülasyonlarının 20 Aralık sonrasına işaret ettiğini hatırlatan Şen, güncel verilerle bu ihtimalin değiştiğini belirtti.

Şen, İstanbul ve çevre şehirler için kar ihtimalinin ocak ayının ikinci haftasında arttığını söyledi. Mevcut atmosfer koşullarının yılbaşı döneminde kar yağışını desteklemediğini ifade eden Şen, model sonuçlarının soğuk hava akımlarının ocak ayına kaydığını gösterdiğini vurguladı.

ARALIK AYINDA ILIMAN HAVA ETKİLİ OLACAK

Uzman değerlendirmelerine göre aralık ayında şehir genelinde ılıman hava etkili olacak. Prof. Dr. Şen, kutuplardan gelecek soğuk hava dalgasının ocak ayının ikinci yarısında güçlenmesiyle birlikte İstanbul’da kar ihtimalinin belirginleşeceğini söyledi.

Şen, “Aralık ayı boyunca kar yağışı beklenmiyor. Soğuk hava ocak ayının içinde etkisini artıracak” değerlendirmesinde bulundu.

kar istanbul orhan şen
