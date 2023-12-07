İtalya Serie A'da Inter formasıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig kulüplerinin iştahını kabarttı.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'in Radarında!

CalcioMercato'nun haberine göre Liverpool ve Chelsea, 29 yaşındaki milli oyuncu için Inter'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberde 2027 yılına kadar mavi-siyahlılarla sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu için daha önce West Ham United ve Newcastle United'dan gelen teklifleri geri çeviren Inter yönetiminin yine benzer tavrı takınacağı belirtildi.

Milano ekibinde 3. sezonunu geçiren Hakan, 112 resmi maçta 19 gol, 21 asist kaydetti.