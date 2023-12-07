Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'in Radarında!

Premier Lig'in devleri Liverpool ve Chelsea, Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun peşinde.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'in Radarında!
Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'in Radarında!
Son Güncelleme:

İtalya Serie A'da Inter formasıyla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu, Premier Lig kulüplerinin iştahını kabarttı.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'in Radarında!

CalcioMercato'nun haberine göre Liverpool ve Chelsea, 29 yaşındaki milli oyuncu için Inter'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haberde 2027 yılına kadar mavi-siyahlılarla sözleşmesi bulunan Çalhanoğlu için daha önce West Ham United ve Newcastle United'dan gelen teklifleri geri çeviren Inter yönetiminin yine benzer tavrı takınacağı belirtildi.

Milano ekibinde 3. sezonunu geçiren Hakan, 112 resmi maçta 19 gol, 21 asist kaydetti.

Anadolu Efes, ALBA Berlin Deplasmanında!Anadolu Efes, ALBA Berlin Deplasmanında!Spor
Çok Okunanlar
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Elektrikli Bisiklet, Smart TV, Ofis Malzemeleri... Hepsi 8 Aralık'tan Sonra BİM'de!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Çok Sayıda Üründe İndirimler Başladı!
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD'a ve Kandilli 'ye Göre Nerede Deprem Oldu? Bugün Deprem Mi Oldu?
Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!
Yeni 200 TL'lik Banknotlar Geliyor!
Öne Çıkanlar Mossad'ın Türkiye'de Suikast Planına Erdoğan'dan Yanıt! Mossad'ın Türkiye'de Suikast Planına Erdoğan'dan Yanıt! Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu! Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Belli Oldu!