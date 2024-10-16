Hakan Çalhanoğlu'na uluslararası onur

Inter Milan'ın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, prestijli bir ödülün yeni sahibi olmaya hazırlanıyor. İtalya'nın incisi Roma, uluslararası bir ödül törenine ev sahipliği yapacak. "Uluslararası Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"nin bu yılki heyecanı başladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hakan Çalhanoğlu'na uluslararası onur
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Düzenlenen bu tören, 21 Ekim'de gerçekleştirilecek. Akdeniz Gazeteciler Derneği tarafından organize edilen bu etkinlik, uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış, barış ve dostluk gibi değerlere katkı sağlamış kişilere saygı duruşunda bulunuyor. Toplumda örnek teşkil eden ve sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan isimler de bu özel gecenin konukları arasında yer alacak.

Bu yılın ödül alanları arasında Inter Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve kulübün başkanı Giuseppe Marotta bulunuyor. Ayrıca, futbol efsanesi Gianfranco Zola da ödüllendirilecek ünlüler arasında.

Beşiktaş'ın yeni transferi, "Altın Ayakkabı" sahibi Ciro Immobile, Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın baş antrenörü Danielle Santarelli ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ daha önceden açıklanan diğer isimler.

İtalya Spor Yazarları Derneği ve Avrupa Spor Yazarları Derneği ile Artemisia Vakfı'nın iş birliğiyle düzenlenecek olan tören, Roma'nın tarihi Venedik Meydanı'nda bulunan görkemli Palazzo Valentini'de yapılacak.

Bu gecede, Türk spor dünyasının yanı sıra İtalya'dan olimpiyat şampiyonları, federasyon başkanları ve sanat ile sinema dünyasından tanınmış isimler de ödüllerini almak üzere bir araya gelecek.

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