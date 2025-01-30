Geçtiğimiz sezonun başında Chelsea'den Galatasaray'a transfer olan ancak sarı-kırmızılılarda geçirdiği 1,5 sezonda beklentilerin oldukça uzağında kalan Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oldu.

Galatasaray, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Ziyech ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Faslı milli futbolcu Hakim Ziyech, Katar ekibi Al-Duhail'e transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Faslı sağ kanat oyuncusunun "kendisine gelen teklifler yerine Al Duhail'i tercih ettiği" belirtildi.

Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla 3'ü ilk olmak üzere toplam 11 maçta sahaya çıktı.

Ziyech, Galatasaray'da geçen sezon ise 15'i ilk 11 olmak üzere toplam 23 maça çıkmıştı. Ziyech bu maçlarda toplam 8 gol ve 4 asistlik performansla takımına katkı vermişti.