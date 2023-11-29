Halil Umut Meler, Devler Ligi'ne Damga Vurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio, sahasında Celtic ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti.

Halil Umut Meler, Devler Ligi'ne Damga Vurdu!
Halil Umut Meler, Devler Ligi'ne Damga Vurdu!

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma uzun süre 0-0 devam etti. Ev sahibi ekibin yıldız ismi Ciro Immobile, 82. ve 85. dakikalarda attığı golle takımının sahadan 2-0 galip ayrılmasını sağlarken takımının da son maç öncesi bir üst tura yükselmesini garantiledi.

Halil Umut Meler Görev Yaptı

Mücadeleyi Türk Hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler, mücadelenin 90+5. dakikasında konuk ekip lehine bir penaltı kararı verdi.

İzledi, Penaltıyı İptal Etti

VAR'da görev yapan Alper Ulusoy, Meler'e pozisyonu tekrar izlemesi için monitöre davet etti. Kenara gelip pozisyonu izleyen Meler kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

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# Halil Umut Meler
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