Halil Umut Meler Hakemliğe Geri Dönüyor! Görev Yapacağı Maç Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıktan sonra hakemliğe ara veren Halil Umut Meler'in de İstanbulspor-Konyaspor maçıyla yeşil sahalara döneceği açıklandı.

Halil Umut Meler Hakemliğe Geri Dönüyor! Görev Yapacağı Maç Açıklandı
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı oynanacak 20. hafta maçlarıyla devam edecek. Karşılaşmalar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı açıklamayla mücadelelerde görev yapacak hakemleri duyurdu.

Halil Umut Meler Hakemliğe Geri Dönüyor!

Maçlarda görev yapacak hakemler arasında Halil Umut Meler'in ismi dikkati çeti. 11 Aralık'ta oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki maçta, eski MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve iki kişinin saha içinde saldırısına uğrayan Meler, tedavisinin ardından bir süredir maçlarda görev almıyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada hakem Halil Umut Meler'e de görev verildi ve Meler yeniden yeşil sahalara döndü.

Halil Umut Meler, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü İstanbulspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak müsabakada görevlendirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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