Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’da Al Shabab - Al Hilal maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde oynanacak Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek. Al-Shabab Club Stadyumu’nda gerçekleşecek karşılaşmanın hakem kadrosunda Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bastien Dankert ve Murat Tuğberk Curbay da görev alacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’da Al Shabab - Al Hilal maçını yönetecek
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 30 Kasım 2024’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu’nda oynanacak Al Shabab ile Al Hilal arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ayrıca, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR hakemi olarak görev alacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Halil Umut Meler al hilal suudi arabistan
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