Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’da Al Shabab - Al Hilal maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 30 Kasım 2024’te Suudi Arabistan’ın Riyad şehrindeki Al-Shabab Club Stadyumu’nda oynanacak Al Shabab ile Al Hilal arasındaki mücadeleyi yönetecek.

Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ayrıca, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Bastien Dankert VAR, Murat Tuğberk Curbay ise AVAR hakemi olarak görev alacak.