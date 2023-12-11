Halil Umut Meler'e Yumruklu Saldırı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.

Halill Umut Meler yere düştükten sonra bazı kişilerce tekmelendiği de göründü.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.