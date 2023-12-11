Halil Umut Meler'e Yumruklu Saldırı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Halil Umut Meler'e Yumruklu Saldırı
Son Güncelleme:

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Saldırının ardından Halil Umut Meler'in sol gözü morardı.

 Halill Umut Meler yere düştükten sonra bazı kişilerce tekmelendiği de göründü. 

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Hakemler Önümüzdeki Hafta Maça ÇıkmayacakHakemler Önümüzdeki Hafta Maça ÇıkmayacakSpor
# hakem # Türkiye Futbol Federasyonu
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakeme Saldırı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakeme Saldırı Açıklaması
Hitler'in Gerçek Adı Neydi?
Hitler'in Gerçek Adı Neydi?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
İşte Türkiye'nin Google'da 2023'te En Çok Arattıkları
İşte Türkiye'nin Google'da 2023'te En Çok Arattıkları
Öne Çıkanlar Netanyahu'nun oğlu Yair'den Türkiye'yi hedef alan iğrenç paylaşım! Netanyahu'nun oğlu Yair'den Türkiye'yi hedef alan iğrenç paylaşım! İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı! İbn-i Sina Gece Su İçenleri Uyardı!