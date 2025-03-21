Hamilton’dan Şanghay’da büyük zafer! Sıralama turlarında zirvede
Formula 1’de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Çin Grand Prix’sinin sprint sıralama turlarında pole pozisyonunu Ferrari pilotu Lewis Hamilton kazandı. Red Bull’un yıldızı Max Verstappen sadece 0.018 saniye farkla ikinci olurken, McLaren pilotu Oscar Piastri ise üçüncü sırayı aldı. İşte detaylar…
Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’si öncesinde sprint sıralama turları tamamlandı. Şanghay Uluslararası Pisti’nde (5.4 km) gerçekleştirilen mücadelede Ferrari pilotu Lewis Hamilton, 1:30.849’luk derecesiyle en hızlı tur zamanını yaparak pole pozisyonunu kazandı.
Sezonun ikinci yarışında sprint sıralamalarında Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Hamilton’un sadece 0.018 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı. McLaren’in genç yeteneği Oscar Piastri ise 0.08 saniyelik farkla üçüncü oldu.
SPRINT YARIŞI NE ZAMAN?
Çin Grand Prix’sinde sprint yarışı yarın Türkiye saatiyle (TSİ) 06.00’da başlayacak. Ana sıralama turları ise aynı gün TSİ 10.00’da gerçekleştirilecek.
Heyecanla beklenen Çin Grand Prix’sinin ana yarışı ise 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00’da start alacak.
Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanındaki son durum şu şekilde:
Pilotlar Klasmanı:
Lando Norris (McLaren) – 25 puan
Max Verstappen (Red Bull) – 18 puan
George Russell (Mercedes) – 15 puan
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 12 puan
Alexander Albon (Williams) – 10 puan
Takımlar Klasmanı:
McLaren – 27 puan
Mercedes – 27 puan
Red Bull – 18 puan
Williams – 10 puan
Aston Martin – 8 puan
Kaynak: Anadolu Ajansı