Hamilton’dan Şanghay’da büyük zafer! Sıralama turlarında zirvede

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’si öncesinde sprint sıralama turları tamamlandı. Şanghay Uluslararası Pisti’nde (5.4 km) gerçekleştirilen mücadelede Ferrari pilotu Lewis Hamilton, 1:30.849’luk derecesiyle en hızlı tur zamanını yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Sezonun ikinci yarışında sprint sıralamalarında Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Hamilton’un sadece 0.018 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı. McLaren’in genç yeteneği Oscar Piastri ise 0.08 saniyelik farkla üçüncü oldu.

SPRINT YARIŞI NE ZAMAN?

Çin Grand Prix’sinde sprint yarışı yarın Türkiye saatiyle (TSİ) 06.00’da başlayacak. Ana sıralama turları ise aynı gün TSİ 10.00’da gerçekleştirilecek.

Heyecanla beklenen Çin Grand Prix’sinin ana yarışı ise 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00’da start alacak.

Sezonun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanındaki son durum şu şekilde:

Pilotlar Klasmanı:

Lando Norris (McLaren) – 25 puan

Max Verstappen (Red Bull) – 18 puan

George Russell (Mercedes) – 15 puan

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 12 puan

Alexander Albon (Williams) – 10 puan

Takımlar Klasmanı:

McLaren – 27 puan

Mercedes – 27 puan

Red Bull – 18 puan

Williams – 10 puan

Aston Martin – 8 puan