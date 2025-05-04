Harry Kane laneti bitirdi: Bundesliga’da şampiyon Bayern Münih

Almanya Bundesliga’da zirve yarışı erken sona erdi. Bayer Leverkusen’in puan kaybıyla Bayern Münih, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İngiliz yıldız Harry Kane ise kariyerinde ilk kez bir kupaya uzandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Harry Kane laneti bitirdi: Bundesliga’da şampiyon Bayern Münih
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Bundesliga’da sezonun bitimine iki hafta kala şampiyon belli oldu. Lider Bayern Münih, Bayer Leverkusen’in deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kalmasının ardından puan farkını koruyarak 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Leverkusen bu sonuçla 68 puanda kaldı. Bayern Münih ise 76 puanla zirvede yer alarak tarihindeki 34. Bundesliga şampiyonluğuna ulaştı. Bavyera temsilcisi, son 25 yılda 19 kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek ligdeki hakimiyetini bir kez daha kanıtladı.

HARRY KANE İLK KUPASINA KAVUŞTU

Bayern Münih’in sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz golcü Harry Kane, kariyerinin en anlamlı dönemlerinden birini yaşıyor. Premier Lig’de Tottenham Hotspur formasıyla uzun yıllar kupa hasreti çeken yıldız futbolcu, Bayern Münih formasıyla ilk kez bir kupa sevinci yaşadı.

Kane, Bundesliga’da attığı gollerle takımına büyük katkı sağlarken, bu şampiyonlukla kariyerindeki “kupasız yıldız” etiketini de geride bıraktı.

KOMPANY İLE İLK SEZONDA GELEN ZAFER

Bayern Münih’in başında ilk sezonunu geçiren teknik direktör Vincent Kompany, Bundesliga kariyerine şampiyonlukla başladı. Genç teknik adam, takımıyla birlikte istikrarlı bir sezon geçirerek kulübün geleneğini sürdürdü ve ilk yılında mutlu sona ulaştı.

LEVERKUSEN PUAN KAYBIYLA UMUDU KAYBETTİ

Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanında aldığı beraberlikle şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitirdi. Mücadelede Leverkusen’in gollerini 9. dakikada Jonathan Tah ve 82. dakikada Florian Wirtz kaydederken, Freiburg’un sayıları 44. dakikada Maximilian Eggestein ve 48. dakikada Piero Hincapie’nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Leverkusen, bu sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

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