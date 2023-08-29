Hatayspor Cezayirli sol beki kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Cezayirli sol bek Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor Cezayirli sol beki kadrosuna kattı
Hatayspor Cezayirli sol beki kadrosuna kattı
Editör: Süleyman Daban
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatayspor, uzun yıllar İtalya ekibi Napoli forması giyen, son olarak da Fransa takımı Angers'de top koşturan 32 yaşındaki Ghoulam ile anlaştı.

Cezayirli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sağlık kontrolünden geçen Ghoulam, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# spor # Hatayspor
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