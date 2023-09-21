Her konuda anlaşıldı... A Milli Takım'da yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Vincenzo Montella olduğunu açıkladı.

Stefan Kuntz ile yolları ayıran A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oldu. Montella geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile ligde dördüncü olmuş sezon sonu yolları ayırmıştı. Montella kariyerinde Roma, Milan ve Sevilla gibi takımlarda görev yaptı. Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.