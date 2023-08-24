Hırvat kaleci Fenerbahçe taraftarını selamladı

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi Ülker Stadı’nda taraftarı selamladı.

Hırvat kaleci Fenerbahçe taraftarını selamladı
Hırvat kaleci Fenerbahçe taraftarını selamladı
Editör: Süleyman Daban
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Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı ve transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul’a getirdiği Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Twente maçı öncesi sahaya gelerek, sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Sahanın ortasına gelen Livakovic’e Fenerbahçe taraftarı tezahüratlarla destek verdi.
Hırvat file bekçisinin önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertli kulübe imza atması bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# spor # fenerbahçe # Hırvat kaleci
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