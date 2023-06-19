Hokey Grup Müsabakaları Antalya'da start verdi

Alanya Avsallar Hokey sahasında düzenlenen müsabakalara, Antalya, Adana, Muğla, Mersin, Ankara , Nevşehir, Konya, Osmaniye, Kayseri, Denizli, Kahramanmaraş, Aydın illerinden kadın ve erkek takımları katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yaptığı açıklamada, grup müsabakaları sonunda ilk 4'e kalan kadın ve erkek takımlarının 17-22 Temmuz'da aynı sahada düzenlenecek final müsabakalarına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Türkiye'nin hokeyde genç bir ülke olduğunu ve takımların son yıllarda önemli başarılara imza attığını belirten Gürhan, şu ifadelerini kullandı:

- Türk hokeyi çok hızlı ilerliyor. Bu başarıda, Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu tesislerin ciddi katkısı var. Umarım bu destek sayesinden takımlarımızın başarıları daha da artar ve hokey hak ettiği yere gelir.

Müsabakalar, 22 Haziran'da sona erecek.