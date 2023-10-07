Icardi Rekor İçin Sahaya Çıkıyor! Eğer Antalyaspor'a Karşı Gol Atabilirse...

Süper Lig'de Galatasaray bu akşam deplasmanda Antayaspor'a konuk olacak... Sarı kırmızılıların golcü oyuncusu Icardi bu maçta da gol atarak 30 gole en çabuk ulaşan oyuncu olmaya çalışacak.

Icardi Rekor İçin Sahaya Çıkıyor! Eğer Antalyaspor'a Karşı Gol Atabilirse...

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 29 gol kaydeden Mauro Icardi, Antalyaspor'a gol atması halinde 2007-08 sonrası dönemde 30 gole en erken ulaşan futbolcu rekorunu kıracak. Söz konusu rekor 33 maçta 30 gole ulaşan Mbaye Diagne'ye bulunuyor.

Mauro Icardi'nin ligde ilk 11'de çıktığı maçlardaki 13 karşılaşmalık gol atma serisi, geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçında son bulmuştu. Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 7 gol atan Mauro Icardi, tüm kulvarlarda 13 müsabakada boy gösterdi ve 11 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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