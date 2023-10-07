Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
# kasımpaşa # fenerbahçe # süper lig