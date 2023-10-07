Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Son Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Beşiktaş'ta Yabancı Hoca İddiası! O İsim mi Geliyor? Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu mu?Beşiktaş'ta Yabancı Hoca İddiası! O İsim mi Geliyor? Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu mu?Spor
# kasımpaşa # fenerbahçe # süper lig
Çok Okunanlar
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
1 Gram Yemeniz Beyin Hücrelerinizi Yenilemeye Yetiyor!
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Kolesterol Hastalarına Müjde! Bir Kaşık Tükettiğinizde Vücutta Yağ Kalmıyor
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde Dev İndirimler Başladı! Haftasonu geçerli olacak indirimler...
İşte O Güzergahlar...
İşte O Güzergahlar...
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? İşte Meteoroloji göre 7 Ekim hava durumu...
Öne Çıkanlar Çin ABD Tahvillerini Elden Çıkarıyor! Çin ABD Tahvillerini Elden Çıkarıyor! Bolu'da Zincirleme Kaza! Bolu'da Zincirleme Kaza!