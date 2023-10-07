Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Fenerbahçe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.