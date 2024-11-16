Icardi'nin çapraz bağları kopmadı mı? Yıldız oyuncunun sakatlığıyla ilgili yeni açıklama

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yendiği mücadelede Arjantinli golcü Mauro Icardi sakatlığı sebebiyle oyuna devam edememişti. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Icardi'nin ön çapraz bağlarının koptuğu ve yıldız futbolcunun ameliyat edileceği ifade edilmişti.

Ön çapraz bağları kopan ve ameliyat edilecek Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı ve gelecek sezon öncesi düzenlenecek yaz kampına yetiştirilmeye çalışılacağı ifade edilmişti.

ICARDI'NİN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMADI MI?

Tottenham maçında sakatlanan Icardi, Galatasaray'ın 3 gün sonra oynadığı Samsunspor karşılaşmasında RAMS Park'a geldi.

Karşılaşma öncesinde ve sonrasında sahaya çıkan Icardi, taraftarları selamlayarak takım arkadaşlarıyla kısa süre vakit geçirdi.

Icardi'nin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi sosyal medyada da tartışmalara yol açtı. Söz konusu görüntülerin ardından Icardi'nin çapraz bağlarının kopmadığı iddia edildi.

Konuyla ilgili Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce'den açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilen Icardi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ön çapraz bağ koptuğu zaman, ameliyata hazırlanmak için belli bir süre beklenmesi gerekiyor. O süreyi bekleyeceğiz. Dizdeki kemik ödeminin azalmasından sonra operasyonu organize edeceğiz. 'Yürüyebiliyor, acaba bağı kopmadı mı?' diye çok fazla spekülasyon oldu. Galatasaray çok ciddi bir kulüp. Taraftarı yanıltacak bir açıklama söz konusu olamaz. Ön çapraz bağın kopma pozisyonundaki şiddete bağlı olarak kemik ödemi ve diz içi ödemi farklılıklar gösterdiği için, bazı oyuncular yürürken zorlanabilir; ama çoğunlukla hastanın yürümesini çok zorlaştıran bir durum ortaya çıkmaz. Mauro Icardi'nin o gün yürümüş olması, ön çapraz bağlarının kopmadığı anlamına gelmiyor. Keşke kopmasaydı; ama bir menisküs yırtığı ile beraber koptu. Posterolatorel köşe alanda da bir hasarı var. Maalesef ameliyatı zorunlu. Planlamasını yapacağız."

YENER İNCE'DEN JAKOBS'UN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile yapılan müsabakada sakatlanan Jakobs'un da tedavisine başladıklarını vurgulayan Yener İnce, şunları kaydetti:

"Ismail, son oynadığımız lig maçının ilk yarısında aşil tendonu ve biraz üstünde ağrı hissetti. Jakobs'un aşil tendonunun kasa yapışma yerinde bir kanama var. Tendonun bir kısmı kasın içinde devam eder. O devam eden alanda da bir yırtık var. Tedavisine başladık. Yarın özel enjeksiyon tedavisi ekleyip, tedavi sürecine devam edeceğiz. Rehabilitasyon süreci başladı. Sakatlığın yeri çok önemli olduğu için dikkatli gitmemiz gerekiyor. Zamanı iyi yönetmemiz lazım. Önümüzdeki günlerde ne zaman döneceği ile ilgili bir açıklama yaparız; ama şu an bir şey söylemek için erken."