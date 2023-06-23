İlkay Gündoğan Barcelona'ya gidiyor mu? İlkay Gündoğan Barcelona'dan ne kadar kazanacak?

Balıkesir Dursunbeyli, Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı İlkay Gündoğan, Barcelona'ya mı gidiyor?

Dünya futbolunu takip eden futbol severler, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City'de kaptanlık yapan Türk asıllı Alman futbolcunun Barcelona'ya mı gideceğini merak ediyor?

TATİLE GİTMEDEN ÖNCE KARARLAŞTIRMAK İSTİYOR

30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Manchester City kaptanı İlkay Gündoğan, sözleşmesini yenilememesi ile birlikte Barcelona'ya gitmeye sıcak bakıyor.

Katalan ekibi Barcelona, İlkay Gündoğan'ın bu zamana kadar Manchester City'in sözleşmesini yenilememiş olmasını fırsat bildi. Katalan ekibi için İlkay Gündoğan'ın, transfer maliyetini ödemeden almak büyük fırsat!

İLKAY GÜNDOĞAN DEĞİŞİKLİK İSTİYOR

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, Manchester City'den yıllık 7.2 Milyon euro maaş alırken, Barcelona'dan yıllık 10 milyon euro maaş istendiği iddaası var. İspanya'nın köklü kulüplerinden, Katalan ekibi Barcelona, Sergio Busquets'in yerine düşündüğü, İlkay Gündoğan'a imza attırmaya çok yakın.