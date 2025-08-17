İmzaya saatler kaldı! Galatasaray, Monaco’nun yıldızını söktü aldı

Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo transferinde mutlu sona ulaşıyor. 5 milyon euro kiralama ve 30 milyon euro zorunlu satın alma maddelerinin bulunduğu anlaşmada, oyuncuyla 2030’a kadar sözleşme yapılacağı öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İmzaya saatler kaldı! Galatasaray, Monaco’nun yıldızını söktü aldı
Yayınlanma:

Africafoot’a göre Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Wilfried Singo için Monaco ile prensip anlaşmasına vardı. Fransız kulübüyle yapılan görüşmelerde 5 milyon euro kiralama bedeli ve 30 milyon euro zorunlu satın alma maddeleri içeren anlaşmaya varıldığı belirtildi.

OneFootball da anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığını, yalnızca evrak işlemleri ve sağlık kontrollerinin beklendiğini yazdı.

SÖZLEŞME 2030’A KADAR

24 yaşındaki Fildişili oyuncunun sarı kırmızılı kulüple 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Türkiye basınındaki haberlerde daha önce Galatasaray’ın “5 milyon € kiralama + 20 milyon € zorunlu satın alma” içeren bir paketi hazırladığı, Monaco’nun ise 30 milyon € bandında kalıcı satış istediği yazılmıştı. Ancak Wilfried Singo, 17 Ağustos 2023’te Torino’dan Monaco’ya transfer olmuş ve Fransız ekibiyle 2028 yılına kadar sürecek beş yıllık sözleşme imzalamıştı. Monaco’nun bu uzun süreli kontrata dayanarak yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu biliniyor.

Monaco, oyuncusunun bonservisi için 30 milyon euro talebinde ısrar etti. Görüşmelerin ardından tarafların orta noktada buluştuğu ve transfer için prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.

KARİYER GEÇMİŞİ

23 yaşındaki Fildişili futbolcu, ülkesinde AS Denguélé’de futbola başladıktan sonra 2019 yazında Torino’ya transfer oldu. Serie A’da gösterdiği performansla dikkat çeken Singo, 2023’te 10 milyon euro civarında bir bedelle Monaco’ya geçti. Fransız kulübünde kısa sürede savunmanın önemli isimlerinden biri oldu.

1.90 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabiliyor. 

Wilfried Singo, Fildişi Sahili A Milli Takımı’nda da görev yapıyor. Ev sahibi oldukları Afrika Uluslar Kupası 2023’te (AFCON 2023) kadroda yer aldı ve kupayı kazanan takımla birlikte şampiyonluk yaşadı.

Bu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardıBu şehirlerde hayat duracak! Meteoroloji kavurucu sıcaklık için uyardıYurt
Beşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izleBeşiktaş – Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izleSpor
Galatasaray transfer
Günün Manşetleri
“Mutabakat konusunda çelişkili sinyaller var”
Türk siyasetinde niteliksizleşme ve çürüme!
Ekrem İmamoğlu, iptal edilen diploması için tekrar itiraz etti
Mücahit Birinci istifa etti
Yangınların yüzde 57’si orman dışından başladı!
5g teknolojisinde geri sayım başladı
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Çok Okunanlar
Bu şehirlerde hayat duracak! Bu şehirlerde hayat duracak!
Tarihte Bugün: 17 Ağustos Tarihte Bugün: 17 Ağustos
Faiz farkı cep yakıyor Faiz farkı cep yakıyor
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?