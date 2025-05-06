Inter mi Barcelona mı? Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist bu akşam belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselecek ilk ekip, bu akşam İtalya’da oynanacak Inter–Barcelona maçında belli olacak. Gecenin dev randevusu, TSİ 22.00’de başlayacak. İki dünya devi, finale giden yolda sahaya tüm kozlarını sürecek.

İLK MAÇ NEFES KESMİŞTİ

İki takım arasında oynanan ilk karşılaşma, futbolseverlere büyük heyecan yaşatmıştı. 3-3 biten ilk maçın ardından gözler şimdi rövanşta. Bu akşam kazanan takım adını finale yazdıracak. Maçın berabere tamamlanması durumunda ise önce uzatmalar, ardından gerekirse penaltılar oynanacak.

Ev sahibi Inter’de, ilk maçta sakatlanan golcü oyuncu Lautaro Martinez’in durumu maç saati netlik kazanacak. Barcelona cephesinde ise sevindirici bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta forma giyemeyen yıldız forvet Robert Lewandowski, kadroya dahil edildi ve sahada olma ihtimali yüksek.

2023’te final oynayan Inter, bir kez daha o başarıyı tekrarlamak istiyor. Barcelona ise tam 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdırmanın peşinde. İki takım da tarih yazmak için sahaya çıkacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise yarın Paris'te PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Finalin ikinci bileti ise bu karşılaşmanın ardından sahibini bulacak.