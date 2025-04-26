İran'da Türkiye rüzgarı: Milli atletlerden çifte zafer

Milli atletler Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, İran’da düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası’nda sergiledikleri başarılı performansla Türkiye'ye iki bronz madalya kazandırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İran'da Türkiye rüzgarı: Milli atletlerden çifte zafer
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Türkiye Atletizm Federasyonu, İran’ın Meşhed kentinde düzenlenen 4. Uluslararası İmam Rıza Kupası’nda mücadele eden milli sporcuların madalya ile yurda döndüğünü duyurdu. Organizasyona katılan Muhammet Hanifi Zengin ve Ali Peker, Türkiye'yi gururlandırdı.

Erkekler cirit atma kategorisinde yarışan Muhammet Hanifi Zengin, 73,53 metrelik atışıyla üçüncülüğü elde ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Zengin’in bu performansı, kariyerinde önemli bir adım olarak kaydedildi.

Milli sporculardan Ali Peker ise gülle atma branşında yarıştı. 18,90 metrelik derecesiyle bronz madalya kazanan Peker de kürsüye çıkmayı başaran ikinci Türk sporcu oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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