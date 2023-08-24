İrfan Can Kahveci Twente’ye karşı yıldızlaştı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti. Mücadelenin 46. dakikasında Ryan Kent’in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, maçın 62 ve 74. dakikalarında Twente ağlarını havalandırdı.

Bu sezon 2’si Süper Lig, 5’i Konferans Ligi olmak üzere 7 maçta görev alan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

İrfan Can Kahveci, tribünlerden de yoğun alkış ve destek aldı.