İrfancan Kahveci İçin Fransa'dan Teklif Yolda!

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Kartal ile birlikte kariyerinin en iyi sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci de Avrupa'nın radarına girdi.

Rennes Takip Ediyor

18 maçta 9 gol, 5 asist ile muhteşem bir istatistiğe ulaşan 28 yaşındaki orta sahayı, Fransa Ligi takımlarından Rennes izlemeye başladı.

Ocakta Teklif Yolda

Sağ kanat problemi yaşayan Fransız ekibi, ocak ayında Fenerbahçe'nin kapısını çalmayı planlıyor.Milli yıldızın, 2025 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor.