Sarı-lacivertli takımda üçüncü dönemini geçiren ve oldukça etkili bir sezon başlangıcına imza atan başarılı çalıştırıcı, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

İsmail Kartal'ın Açıklamaları

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kartal, henüz hiçbir şey başarmadıklarını belirterek, takdir toplayan performanslarını kupalarla taçlandırmak istediklerini ifade etti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'ndeki son iki maçta gösterdiği performansa ve Almanya'daki finallere gitmeyi garantilemesine dair konuşan Kartal, "Milli takımımızı tebrik ediyorum. Hedefine odaklanmış, forma için emek veren, formaya saygı duyan, çok yetenekli bir ekip oluştu. Takım ruhuyla bu potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koydular. Hedef 2024 Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olmak ve gruptan çıkmak. Daha da iyi yerlere gitmek. İnanıyorum bunu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Kartal: ''4 Kupayada Talibiz''

Fenerbahçe olarak bu döneme kadarki performansın oyuncularıyla kurduğu iletişimden kaynaklandığına inandığını vurgulayan İsmail Kartal, şunları kaydetti:

-Biz 4 kupaya da talibiz. Oyun gücümüz ve kadro kalitemizle 4 kupayı da kazanabilecek güce sahibiz. Her zaman oyuncularıma 10'da 10'u, 15'te 15'i unutacağımızı ve bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanacağımızı söyledim. Hepsi de bunun farkına vardı. Şu anda 16'da 16 yaptık ama bence yetmez. Antrenör olarak oyuncularınıza neyi ne kadar anlatabiliyorsanız, o kadar antrenörsünüzdür. Futbolcunuzu inandırmazsanız, tatlı rekabet olmazsa, adalet olmazsa, bu başarı zaten olmaz. Biz, şu ana kadar iyi çalışıp bugüne geldik. Bir şey başarmış değiliz ama inşallah kazanacağız.

İyi yolda olduklarını dile getiren İsmail Kartal, sezon başında ihtiyaç duydukları oyuncuları aldıklarını ve yapılamayan hiçbir takviyeden pişman olmadıklarını aktardı.

Kulüp başkanı Ali Koç'un, transferler konusunda son kararı her zaman kendisine bıraktığının altını çizen başarılı teknik adam, takımdaki 4 stoperin sayıca yeterli olduğunu ifade etti.