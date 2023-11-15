İsmail Kartal'dan Miha Zajc Raporu: ''Gönderebilirsiniz!''

Fenerbahçe'nin, sezon başında yeni sözleşme imzaladığı Miha Zajc, ortaya koyduğu performansla taraftarların tepkisini çekti. İsmail Kartal yönetime Miha Zajc ile ilgili kararını iletti.

İsmail Kartal'dan Miha Zajc Raporu: ''Gönderebilirsiniz!''
İsmail Kartal'dan Miha Zajc Raporu: ''Gönderebilirsiniz!''

Bu durumun farkında olan teknik direktör İsmail Kartal'ın devre arasına kadar kendini toparlayamaması halinde tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılması yönünde yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

Zajc Giderse Lıncoln

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Lincoln Henrique ise çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc'la yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi. Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.

İsmail Kartal'dan Miha Zajc Raporu: ''Gönderebilirsiniz!'' - Resim : 1

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Miha Zajc bu maçlarda 2 gol kaydetti.

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# Miha Zajc # ismail kartal
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