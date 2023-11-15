İsmail Kartal'dan Miha Zajc Raporu: ''Gönderebilirsiniz!''

Bu durumun farkında olan teknik direktör İsmail Kartal'ın devre arasına kadar kendini toparlayamaması halinde tecrübeli futbolcuyla yolların ayrılması yönünde yönetime rapor sunduğu ortaya çıktı.

Zajc Giderse Lıncoln

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Lincoln Henrique ise çalışmalarına devam ediyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Zajc'la yolların ayrılması halinde ikinci yarı o kontenjanı Lincoln için kullanacağı belirtildi. Brezilyalı yıldız da hocasıyla her gün durum analizi yapıyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Miha Zajc bu maçlarda 2 gol kaydetti.