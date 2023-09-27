İsmail Yüksek'e Bayer Leverkusen kancası

Bu sezon oynadığı 12 maçı da kazanan Fenerbahçe'nin oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte performansı artan ve takımın değişilmez isimlerinden olan İsmail Yüksek için Almanlar ısrarını sürdürüyor.

İsmail Yüksek'e Bayer Leverkusen kancası
İsmail Yüksek'e Bayer Leverkusen kancası
Editör: Nihat Çarboğa

Yaz transfer sezonunda genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalan Bayer Leverkusen "ret" cevabı almıştı. Ancak bu cevaba rağmen Xabi Alonso'nun çalıştırdığı Leverkusen, İsmail Yüksek'in peşini bırakmadı. Alman ekibinin 24 yaşındaki yıldız oyuncu için son maçlarına gözlemci gönderdiği öne sürüldü.

İsmail Yüksek'e Bayer Leverkusen kancası - Resim : 1

Leverkusen Takipte

Takvim'in haberine göre; İsmail Yüksek'in forma giydiği Ankaragücü, Nordsjaelland ve Alanyaspor maçlarını tribünden takip eden Alman gözlemcilerin sezon sonuna kadar takibini sürdüreceği öğrenildi. Leverkusen'in Ocak ayı ya da sezon sonunda resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

İsmail Yüksek, 2020 yılında Gölcükspor'dan 65 bin Euro'ya transfer edilmişti. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 resmi maçta görev alan genç oyuncu 1 gol atarken 1 de asist üretti.

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# ismail yüksek # Bayer Leverkusen
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