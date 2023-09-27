Stefan Kuntz için çarpıcı iddia

Stefan Kuntz ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz'un Almanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi.

Stefan Kuntz için çarpıcı iddia
Stefan Kuntz için çarpıcı iddia
Editör: Nihat Çarboğa

A Milli Takım'daki görevine son verilen Stefan Kuntz ile ilgili yeni bir haber gündeme geldi.

Stefan Kuntz İçin Çarpıcı İddia

Bild gazetesi, 60 yaşındaki teknik direktörün Almanya Kadın Milli Futbol Takımı için adaylardan biri olduğunu iddia etti.

Stefan Kuntz için çarpıcı iddia - Resim : 1

Haberde, mevcut teknik direktör Martina Voss-Tecklenburg'un yöneticilik görevine atanacağı belirtildi.

Voss-Tecklenburg'un yerine birçok isim gündeme gelirken oyuncu grubunun ve federasyonun Stefan Kuntz'u istediği öne sürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'un yerine İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaşma sağlamıştı.

Kuntz, A Milli Takım'da görev yapmadan önce Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

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