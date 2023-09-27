Napoli'de Osimhen krizi: Fotoğrafları kaldırdı, kulübe dava açabilir

Serie A'ya istediği gibi başlayamayan son şampiyon Napoli'de Victor Osimhen krizi yaşanıyor.

Napoli'de Osimhen Krizi Sürüyor

Ligde Bologna'nın konuğu olan Napoli 0-0 biten maçta penaltı kazanmış ancak 72. dakikada Osimhen penaltı atışından yararlanamamıştı. Kulübün TikTok hesabında, Osimhen'in penaltı pozisyonuyla ilgili alaycı bir paylaşım yapıldı. Osimhen aynı maçın son dakikalarında oyundan çıkarken kenar yönetimine tepki göstermiş ve teknik direktör Rudi Garcia ile tartışmıştı.

Nijeryalı futbolcu ve menajeri, kulübün TikTok hesabından paylaşılan gönderiye tepki gösterdi. Gönderi daha sonra silinse de Victor Osimhen kişisel Instagram hesabında Napoli'ye dair tüm fotoğrafları kaldırdı.

Osimhen, Napoli'yi Dava Edebilir

Nijeryalı futbolcunun menajeri Roberto Calenda konuyla ilgili X hesabından açıklama yaptı.

Dava yolunun açık olduğunu işaret eden Calenda, "Napoli'nin TikTok hesabında yaşananlar kabul edilemez. Victor ile alay eden bir video yayımlandı ve geç de olsa silindi. Victor'u korumak ve yasal işlem başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Victor Osimhen ile Napoli arasındaki bağlar kopma aşamasına geldi.

2020 yazında 75 milyon euro karşılığında Lille'den transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun İtalyan kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.