Samsunspor'da Sergen Yalçın sesleri

Samsunspor teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Sergen Yalçın ile görüştüklerini söyledi. İşte detaylar...

Samsunspor'da Sergen Yalçın sesleri
Samsunspor'da Sergen Yalçın sesleri
Editör: Nihat Çarboğa
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Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları başladı.

Samsunspor'da Sergen Yalçın Sesleri

Hürriyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Sergen Yalçın ile görüştüklerini belirterek, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibarıyla Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.

Samsunspor'da Sergen Yalçın sesleri - Resim : 1

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı ekiple Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldıSamsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldıSpor
# sergen yalçın # samsunspor
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