Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor'da teknik direktör arayışları başladı.

Samsunspor'da Sergen Yalçın Sesleri

Hürriyet'e konuşan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Sergen Yalçın ile görüştüklerini belirterek, "Hüseyin Hoca ile yollarımızı ayırdık. Ayrılmak istemedik ama olmadı. Şimdi teknik direktör arayışı içindeyiz. Bir sürü teknik direktörle görüşmeye başladık, Sergen Yalçın bunlardan birisi. Olur veya olmaz bilmiyoruz. Bugün itibarıyla Samsunspor'a uyacak, inandığımız hocalarla görüşmeye halindeyiz." dedi.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın, 2020-21 sezonunda siyah-beyazlı ekiple Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.