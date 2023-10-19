İsmail Yüksek'e Hücum! Avrupa Devleri Geliyor

Genç futbolcuyla adı geçen kulüpler arasında Napoli, Bayer Leverkusen, Real Betis, Lazio ve Roma bulunuyor. Bu kulüplerin dışında yıldız futbolcuyla ilgilenen başka kulüplerin de olduğu ve genç futbolcuyu izlemek için Atakaş Hatayspor maçında çok sayıda menajer ve scout ekibinin akreditasyon yaptırdığı belirtildi.

Yüksek Tekliflerin Gelmesi Bekleniyor

Fenerbahçe forması ile bu sezon sahaya çıktığı 14 maçta 1 gol, 2 asistle oynayan yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertli takımla olan kontratı 2027 yılında sona erecek. İsmail için sezon sonunda yüksek tekliflerin gelmesi bekleniyor.