İspanya Gürcistan maçı canlı izle! İspanya Gürcistan EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

İSPANYA İLE GÜRCİSTAN SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda İspanya ile Gürcistan karşılaşacak. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük olacak.

Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve Almanya ile eşleşecek.

İki takım, yarın tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. İspanya ile Gürcistan, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı. İspanyolların attığı 19 gole, Gürcüler 4 golle karşılık verebildi.

İspanya ile Gürcistan, EURO 2024 elemelerinde de karşılaştı. Eleme gruplarında yapılan iki maçı İspanya 3-1 ve 7-1'lik skorlarla kazandı.

İSPANYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Zorlu B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak grubunu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.

İspanya, Hırvatistan'ı 3-0, İtalya'yı ve Arnavutluk'u ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

GÜRCİSTAN SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi.

Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.

MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte (Nacho), Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams

Gürcistan: Mamardashvili, Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

İSPANYA-GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE! İNGİLTERE-SLOVAKYA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler İspanya ile Gürcistan arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki İspanya-Gürcistan maçı hangi kanalda? İspanya-Gürcistan maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 22.00'de başlayacak ve Köln Stadı'nda oynanacak İspanya-Gürcistan maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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