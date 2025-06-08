İspanya pistlerinde tarih yazdı: Deniz Öncü, Moto2’de Türk bayrağını zirveye taşıdı!

Motorland Aragon Pisti'nde gerçekleşen mücadele, nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Deniz Öncü, Brezilyalı rakibi Diogo Moreira’yla yarış boyunca başa baş giderken, bitiş çizgisine sadece milisaniyelik farkla önde ulaşmayı başardı. 0.003 saniyelik bu fark, Türk motosiklet tarihinde yeni bir sayfa açtı.

Yarış sonunda podyuma çıkan Deniz Öncü, Türk bayrağını dalgalandırırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Kendisini tribünlerde destekleyen Türk taraftarlarla birlikte kutlama yapan genç sporcu, “Bu zaferi ülkeme ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum” dedi. Moto2 Dünya Şampiyonası’nın genel sıralamasında da bu galibiyetle önemli bir ivme yakalayan Öncü, topladığı 62 puanla 7. sıraya yükseldi. Sezonun geri kalanında ilk üçe girme şansı doğan milli sporcu, Türkiye adına motor sporlarında tarihi başarılar kazanma yolunda kararlılığını ortaya koydu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu da Deniz Öncü'nün başarısını büyük bir gururla duyurdu. Yapılan açıklamada, “Sporcumuzun elde ettiği bu tarihi başarı, ülkemizde motosiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak ve genç sporculara ilham olacaktır” ifadelerine yer verildi.