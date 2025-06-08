Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, saat kaçta?

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesindeki hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye ile Meksika arasındaki özel karşılaşma, ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, Chapel Hill kentinde yer alan Kenan Stadyumu’nda oynanacak. Saat farkı nedeniyle futbolseverler, maçın başlama saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Meksika - Türkiye maçının yayın programı netleşirken, gözler mücadeleyi canlı aktaracak kanala çevrildi. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmayla ilgili tüm ayrıntılar…

MEKSİKA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası Elemeleri’ne hazır olmak isteyen milliler, ikinci mücadelesinde Meksika ile karşı karşıya geliyor.

Meksika ve Türkiye arasındaki mücadele 11 Haziran Çarşamba günü gece yarısı saat 04.00’te oynanacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.