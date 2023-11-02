İşte Okan Buruk'un Yeni Maaşı! Sözleşme KAP'a Bildirilecek

Yeni sözleşme müjdesini başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un doğum gününde vermişti. Öte yandan başarılı teknik direktörün yeni maaşı belli oldu.

İşte Okan Buruk'un Yeni Maaşı! Sözleşme KAP'a Bildirilecek
İşte Okan Buruk'un Yeni Maaşı! Sözleşme KAP'a Bildirilecek
Editör: Nihat Çarboğa
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Galatasaray ile geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruplara taşıyan Okan Buruk, Sarı-Kırmızılılarla olan sözleşmesini 1 yıl uzatmıştı.

Yeni sözleşme müjdesini başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'un doğum gününde vermişti. Öte yandan başarılı teknik direktörün yeni maaşı belli oldu.

İşte Okan Buruk'un Yeni Maaşı! Sözleşme KAP'a Bildirilecek - Resim : 1

Okan Buruk'un Yeni Maaşı

Geçtiğimiz sezon 20 milyon TL kazanan Okan Buruk'un maaşı yüzde 150 zamla 50 milyon TL'ye çıkarıldı.

Kısa Sürede Kap!

Öte yandan Okan Buruk'un kontratında başarı bonuslarının da olduğu aktarıldı. Galatasaray'ın, Okan Buruk'un yeni sözleşmesinin detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildireceği kaydedildi.

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