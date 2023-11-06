İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler!

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey, Avrupa ekiplerinin gözdesi oldu. Oyuncunun istikrarlı formunu devam ettirmesi gün geçtikçe onu Avrupalı kulüplerin radarına koyuyor.

İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler!
İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler!
Editör: Nihat Çarboğa

İngiltere'de yayınlanan haberde, geçtiğimiz günlerde Fransız basınında Manchester United'ın Boey ile ilgilendiğinin yazıldığı hatırlatıldı.

İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler!

Haberin devamınnda Sacha Boey ile ilgilenen tek takımın Manchester United olmadığı aktarıldı.

Arsenal, Marsilya ve Milan'ın da 23 yaşındaki futbolcuyu takip ettiği ifade edildi.

İşte Sacha Boey'i İsteyen Ekipler! - Resim : 1

Manchester Unıted Teklif Hazırlıyor

Bu takımlar arasında Manchester United'ın transfer için en ciddi takım olduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin, Sacha Boey için somut bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

Galatasaray'a 2021 yılında Rennes'ten transfer olan Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma altında 72 maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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