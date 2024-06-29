İsviçre İtalya maçı canlı izle! İsviçre İtalya EURO 2024 son 16 turu TRT 1 canlı yayın

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. EURO 2024'ün son 16 turunda birbirinden keyifli maçlar futbolseverlerle buluşacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te maçlar Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirlerinde oynanıyor.

4'erli 6 gruba ayrılan 24 takımdan grupları ilk iki sırada tamamlayanlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdırdı. Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçiliyor.

A Grubu'nda Almanya ve İsviçre; B Grubu'nda İspanya ve İtalya; C Grubu'nda İngiltere ve Danimarka; D Grubu'nda Avusturya ve Fransa, E Grubu'nda Romanya ve Belçika; F Grubu'nda ise Portekiz ve Türkiye ilk 2 sırayı alarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

En iyi 4 grup üçüncüsü olmayı başaran Hollanda, Gürcistan, Slovakya ve Slovenya da son 16 turuna yükseldi.

EURO 2024'te son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

• İsviçre-İtalya

• Almanya-Danimarka

• İngiltere-Slovakya

• İspanya-Gürcistan

• Fransa-Belçika

• Portekiz-Slovenya

• Romanya-Hollanda

• Avusturya-Türkiye

İSVİÇRE İLE İTALYA SON 16 TURUNDA KARŞI KARŞIYA GELİYOR

EURO 2024'te son 16 turunda İsviçre ile İtalya karşılaşacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Arjantinli Facundo Tello olacak.

Kazanan taraf, EURO 2024'teki ilk çeyrek final biletini alacak ve İngiltere-Slovakya maçının galibiyle eşleşecek.

İtalya'da Riccardo Calafiori ve İsviçre'de Silvan Widmer, gruplarda ikişer sarı kart gördükleri için bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

İsviçre ile İtalya, tarihlerinde 62. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 61 maçta İtalya 29, İsviçre 8 kez kazandı; aralarındaki 24 müsabaka ise beraberlikle bitti. Bu maçlarda "Gök Mavililer" 111, İsviçre ise 68 gol attı.

İtalya, İsviçre'ye karşı 31 yıldır kaybetmedi. İki takım arasındaki son 6 maçın 5'i beraberlikle sona erdi. İsviçre, son galibiyetini 1993'te oynanan 1994 FIFA Dünya Kupası elemelerinde 1-0'lık skorla aldı.

İSVİÇRE SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

A Grubu'nda yer alan Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, Almanya'nın ardından 5 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

İsviçre, grupta Macaristan'ı 3-1 yendi, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya ile oynanan müsabakada 90+2. dakikada kalesinde golü gören İsviçre, liderlik şansını kaçırdı.

Grup maçlarında 5 gol atıp 3 gol yiyen İsviçre'de rakip fileleri havalandıran isimler Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Kwadwo Duah ve Dan Ndoye oldu.

İTALYA SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?

B Grubu'nda mücadele eden Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yenerek başladığı grup maçlarında İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

"Gök Mavililer", grupta 3 gol atıp 3 gol yedi. İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Mattia Zaccagni attı.

Takımı adına en kritik anda sahneye çıkan Zaccagni'nin son grup maçında Hırvatistan ağlarına 90+8. dakikada gönderdiği gol, İtalya'ya ikinciliği getirdi.

MUHTEMEL 11'LER

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Stergiou, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

İtalya: Donnarumma, Darmian, Mancini, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco, Scamacca, Chiesa

İSVİÇRE-İTALYA MAÇI CANLI İZLE! İSVİÇRE-İTALYA TRT 1 CANLI İZLE!

Fubolseverler İsviçre ile İtalya arasında oynanacak EURO 2024 son 16 turu mücadelesinin hangi kanaldan yayınlanacağını araştırıyor. Peki İsviçre-İtalya maçı hangi kanalda? İsviçre-İtalya maçı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Saat 19.00'da başlayacak ve Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İsviçre-İtalya maçı TRT 1'den yayınlanacak.

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