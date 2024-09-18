İtalyan futbol efsanesi Salvatore Schillaci hayatını kaybetti

İtalya'nın futbol tarihindeki efsane isimlerinden Salvatore Schillaci hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İtalyan futbol efsanesi Salvatore Schillaci hayatını kaybetti
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 1990 Dünya Kupası'ndaki müthiş performansıyla İtalyanlar için bir ikon haline gelen Schillaci, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu ve 59 yaşında hayatını kaybetti.

‘Toto’ lakabıyla tanınan Salvatore Schillaci, 1990 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle turnuvanın gol kralı olmuş ve bu başarı, onu İtalya'nın efsane futbolcuları arasında özel bir yere koymuştu. Schillaci'nin turnuvada sağladığı katkılar, İtalya'nın 3. sıraya yerleşmesine büyük katkı sağlamıştı. Ayrıca, o dönemde Altın Ayakkabı ve Altın Top ödüllerini de kazanmıştı.

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