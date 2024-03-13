Jorge Jesus dünya rekoru kırdı! Al Hilal ile durdurulamıyor

2022-2023 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın ardında 2. sırada tamamlayan Jorge Jesus, geçtiğimiz temmuz ayında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçmişti.

Oynadığı tüm kulvarlarda başarılı bir performans sergileyen Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda karşılaştığı Al Ittihad'ı yine aynı skorla yenerek turnuvada adını yarı finale yazdırdı ve Al Ain ile eşleşti.

Bu sonuçla birlikte Al Hilal, tüm kulvarlarda art arda 28. galibiyetini elde etti. Suudi Arabistan temsilcisi 28 galibiyetle, dünyada bu alandaki rekorun da yeni sahibi oldu.

Daha önce Galler ekibi The New Saints, 2016-2017 sezonunda üst üste 27 galibiyete ulaşmıştı.